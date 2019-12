Maltempo Toscana: aumentano i livelli di Arno, Sieve, Ombrone e Bisenzio

Le piogge fanno salire i livelli di Arno, Sieve, Ombrone e Bisenzio, ma senza problemi particolari per la popolazione. La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze avverte che le piogge delle ultime 24 ore e l’elevata saturazione del suolo hanno causato l’innalzamento dei livelli idrometrici del reticolo idraulico principale. Il personale del Genio Civile della Regione Toscana sta monitorando la situazione. Non si registrano criticità.

Maltempo: Arno sopra il primo livello di guardia Firenze

Arno sopra il primo livello di guardia a Firenze. All’idrometro degli Uffizi alle 17.30 misurava 27 centimetri sopra i tre metri, limite del primo livello di guardia. Dalla protezione civile della Metrocittà, che segnala l’innalzamento oltre che dell’Arno, anche di Sieve, Ombrone Pistoiese e Bisenzio, si spiega che “non si registrano criticità“, e che il personale del Genio Civile della Regione Toscana sta monitorando la situazione. A seguito delle abbondanti piogge anche il Consorzio di bonifica Toscana nord ha segnalato l’innalzamento stamani dei corsi d’acqua: in provincia di Massa Carrara sopra il primo livello di guardia stamani, con poi inversione di tendenza, per il Magra a Calamazza, il Frigido a Canevara e il Carrione ad Avenza.

In Versilia (Lucca) attivate tutti gli impianti idrovori per far defluire l’acqua in mare superando anche la forza delle mareggiate e sorveglianza stretta per il lago di Massaciuccoli, passato dai 14 cm di venerdì ai 20 delle prime ore di sabato mattina. Sempre in provincia di Lucca le piogge concentrate maggiormente sui rilievi collinari hanno mandato in piena la Freddana, e anche il fiume Serchio salito anch’esso sopra il livello di guardia alla stazione di Monte San Quirico. Serchio in piena anche a Vecchiano (Pisa): il completo passaggio è previsto in serata. “Permane comunque il presidio fino a conclusione completa dell’evento per l’arrivo di una nuova perturbazione prevista per la notte tra sabato e domenica“.

In Mugello, nel Fiorentino, danni poi per il forte vento: scoperchiati gli spogliatoi del campo sportivo di Marradi, con la struttura sportiva dichiarata inagibile e tutte le partite previste nel fine settimana annullate. A causa poi di un movimento franoso, contenuto dalle reti di protezione che ora dovranno essere svuotate, chiusa la Sp 41 di Sagginale tra Ponte a Vicchio e Dicomano. La frana si è verificata sul lato di monte, nella zona della frana di valle. Il punto di strada chiuso potrà riaprire entro la fine dell’anno.