L’auto è stata recuperata dai vigili del fuoco e le quattro persone sono incolumi. Sempre a causa del Maltempo ci sono alberi pericolanti nel comune di Montieri, in localita’ Gabellino, e nel comune di Cinigiano dove due piante sono cadute occupando la sede stradale.

Un’auto con quattro persone a bordo è rimasta bloccata in un sottopasso allagato al bivio di Ravi nel comune di Gavorrano (Grosseto) , a causa del maltempo che sta interessando la zona dove è stata emessa allerta arancione.

Maltempo Toscana: auto in un sottopasso allagato in Maremma, salvi in 4

