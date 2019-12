Maltempo Toscana, crolla parte della Cassia: predisposte le attività di ripristino

Anas informa di aver già predisposto le attività di ripristino del tratto stradale crollato della Cassia. Se le condizioni meteo lo consentiranno e calerà il livello del fiume Paglia, domani potranno cominciare le attività necessarie. Sulla strada statale 2 ‘Via Cassia’ è provvisoriamente chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, dal km 144,800 al km 152,500 a Radicofani (Siena) a causa di una frana. Il traffico è deviato sulla strada provinciale 321 in direzione Celle sul rigo, in direzione Radicofani sulla strada provinciale 478 e sulla strada provinciale 24. Il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine è presente sul posto per la gestione della viabilità e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.