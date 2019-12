A causa del recente maltempo, una porzione di circa 15 metri di muro in pietra è crollata all’interno del complesso delle Cascine di Tavola, il parco che ospita la Fattoria medicea a sud di Prato. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la parte restante del muro, lunga circa 35 metri e alta circa due metri e mezzo, che risultava pericolante.