Maltempo Toscana: esonda torrente nel Pisano, salvato automobilista

A causa dell’esondazione di un corso d’acqua per le intense piogge delle scorse ore, un automobilista è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco a San Miniato (Pisa) perché rimasto intrappolato su un ponticello in località Serra. Il tratto stradale è stato chiuso al traffico.

Disagi registrati anche nel resto della provincia di Pisa, da Volterra al mare, per le forti raffiche di vento che hanno spezzato rami e trasportato detriti sulle sedi stradali.

Sull’Aurelia, tra Pisa e Livorno, un grosso ramo è caduto un’auto in transito: illesa la conducente. Danni anche a Madonna dell’Acqua per il vento.

Complessivamente su tutto il territorio sono una quarantina le richieste di intervento pervenute nel corso della notte alla sala operativa dei vigili del fuoco.