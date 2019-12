Maltempo Toscana: piogge intense su Firenze e nel Pistoiese

Le piogge intense in varie parti della Toscana hanno fatto registrare nelle ultime sei ore 70,2 mm alla stazione di Villore (Firenze) nel Mugello, mentre a San Baronto (Pistoia) sempre nelle ultime 6 ore sono stati registrati 56,2 mm. Nell’ultima ora invece, spiega una nota della Regione Toscana, le piogge più intense sono state registrate a Firenze (22.8 mm) e Scandicci (22,8 mm) mentre sono sostanzialmente cessate le piogge nel pistoiese e pratese.

E’ previsto un graduale spostamento della linea temporalesca verso est con interessamento dei centri abitati delle province centro-settentrionali e orientali (Firenze e successivamente Arezzo e parzialmente Siena). Attesi massimi puntuali fino a 30-50 mm in un’ora e fino a 20 mm in 15 mm. Sui fiumi Bisenzio e Ombrone pistoiese è stato attivato il servizio di piena.

A Prato risultano risolti i problemi di allagamento dei sottopassi che sono stati tutti riaperti. Il Ficarello in località Ponte alla Vanne sta laminando e due strade sono state chiuse per allagamento. Si segnala un franamento arginale sul Bardena in prossimità di via Pistoiese a Viaccia.

‘Piove’ dentro Palazzo di Giustizia a Firenze

Infiltrazioni di acqua fino al piano seminterrato del Palazzo di Giustizia di Firenze, dove si trovano le aule di giustizia: oggi a causa della forte pioggia si sono formate numerose ‘pozze’ sul pavimento, tanto da costringere il personale a intervenire con un’idropulitrice per rendere il pavimento agibile.

L’acqua, che filtra dalle vetrate che ricoprono l’edificio, si accumula poi nel pavimento del corridoio centrale al primo piano, arrivando poi fino al piano seminterrato. Qui, danneggiando i pannelli in cartongesso che ricoprono il soffitto, crea una ‘pioggia’ che si accumula sul pavimento. Per contenere una delle infiltrazioni piu’ copiose questa mattina qualcuno ha sistemato a terra un secchio di vernice vuoto per raccogliere l’acqua.