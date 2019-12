Maltempo Toscana: “Il Comune Prato aveva chiesto le verifiche delle Cascine di Tavola”

Il Comune di Prato, per mezzo di Consiag Servizi, “ha provveduto questa mattina a transennare l’area interessata dal crollo parziale di un tratto di mura storiche delle Cascine di Tavola”.

E’ quanto si legge in una nota dell’amministrazione che precisa anche che circa 15 giorni fa, aveva richiesto “alla proprietà Parco Verde società cooperativa di verificare lo stato della struttura e di mettere in atto tutti gli interventi necessari per eliminare possibili pericoli a seguito delle forti piogge del mese di novembre”.