Maltempo Toscana: neve all’Abetone e Doganaccia

Dopo l’ondata del maltempo all’Abetone il manto nevoso ha gia’ superato i 40 centimetri e nevicate si sono registrate anche alla Doganaccia. Per spalare la neve e spargere il sale sulle strade del Pistoiese sono stati mobilitati anche i trattori degli agricoltori della Coldiretti. “I mezzi agricoli sono al lavoro – sottolinea Coldiretti in una nota – per consentire la circolazione anche nelle aree piu’ interne e difficili. L’agricoltore ‘spazzaneve’ puo’ operare grazie alla legge di orientamento che consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni con gli agricoltori per lo svolgimento di attivita’ funzionali ‘alla sistemazione e manutenzione del territorio’ anche attraverso l’utilizzo di mezzi meccanici agricoli”.