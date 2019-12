Maltempo Toscana: 2 mln per i danni dalla tromba d’aria a Orbetello

Due milioni di euro per fare fronte ai danni subiti da famiglie, agricoltori e imprese del Comune di Orbetello (Grosseto), in conseguenza della “devastante tromba d’aria” che ha colpito quel territorio il 17 novembre scorso. E’ quanto prevede la proposta di legge illustrata dall’assessore regionale alla presidenza Vittorio Bugli, e approvata all’unanimita’ dal Consiglio della Toscana.

Nel dettaglio, 1,5 milioni saranno destinati alle famiglie per la ricostruzione delle abitazioni, che hanno riportato danni ingenti, con edifici scoperchiati e tetti distrutti. La procedura per questa tipologia di contributi, proprio in considerazione della gravita’ dei danni, saranno attivati in via anticipata. Altri 400mila euro sono stanziate a favore delle attivita’ agricole che a causa dei violenti fenomeni meteorologi hanno subito la distruzione di serre e coltivazioni. Infine, 100mila euro saranno destinati alle piccole imprese.