Maltempo Toscana: forte temporale a Firenze, sottopassi allagati

Nel primo pomeriggio a causa di un forte temporale che ha interessato la città di Firenze si è verificato l’allagamento di diversi sottopassi cittadini con ripercussioni sulla circolazione cittadina. Tra i sottopassi allagati quelli di piazza Paolo Uccello (riaperto ‪alle 15‬), via delle Cascine e via Palach (riaperto intorno ‪alle 15.40‬), via Mariti (riaperto poco prima delle 16), via Perfetti Ricasoli (riaperto alle 16.40) e via del Romito. Allagamenti hanno interessato anche alcune strade come viale XI Agosto-viale Guidoni.

Numerose le pattuglie della Polizia Municipale impegnate nella viabilità, attivate anche le squadre dei volontari della Protezione Civile. Per quanto riguarda le condizioni meteorologiche, al momento la linea temporalesca sta interessando la provincia di Firenze con precipitazioni che nell’ultima ora hanno fatto registrare cumulati fino a 36 mm vicino Empoli, circa 30 mm in Mugello e circa 20-25 mm a Firenze città. Cumulati massimi in 15 mm fino a circa 10 mm.

Nelle prossime 1-2 ore graduale spostamento della linea temporalesca verso est con interessamento dei centri abitati delle province di Firenze e successivamente Arezzo e parzialmente Siena. Attesi massimi puntuali fino a 30-50 mm in un’ora e fino a 20 mm in 15 mm. Successivamente, nella seconda parte del pomeriggio, localmente rovesci o temporali potranno interessare nuovamente le province di Pistoia e Prato con cumulati meno significativi rispetto a quelli registrati finora (fino a circa 10 mm in un’ora).