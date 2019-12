Maltempo Toscana, Rossi: “Proclamiamo lo stato di emergenza regionale”

Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha deciso di proclamare oggi lo stato di emergenza per l’intero territorio regionale, per gli eventi meteo di queste ultime ore. La dichiarazione dello stato di emergenza, spiega la Regione in una nota, si è resa necessaria anche per fare fronte ad altri problemi, come frane ed allagamenti, causati alla viabilità minore dalle intense precipitazioni che, da stanotte, stanno ancora continuando su buona parte della Toscana.

“La strada statale Cassia è interrotta – ha dichiarato Rossi – e anche le strade provinciali intorno versano in condizioni di difficolta’. Ho gia’ convocato una riunione per lunedi’ 23, con Anas, Provincia di Siena e con i Comuni interessati insieme ai tecnici della Regione. Faremo tutto il possibile per risolvere il problema e ridurre i disagi”.