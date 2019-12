Maltempo Toscana: scuole chiuse a Cecina, a Prato stop ai mercati

Scuole chiuse domani a Cecina (Livorno) a causa dell’allerta per il Maltempo nella zona, fino a domani, per il rischio idraulico del reticolo principale e minore (codice arancione) e per temporali e vento (codice giallo).

Sempre per l’allerta meteo a Prato, con codice arancione per pioggia e vento, oltre alla chiusura delle piste ciclabili, il Comune ha emanato ordinanze di chiusura per gli impianti sportivi coperti da tensostrutture o palloni e la chiusura dei mercati all’aperto in programma su tutto il territorio comunale.

“I provvedimenti – comunica una nota dell’amministrazione comunale – saranno in vigore dalle 19 di oggi, venerdi’ 20 dicembre, fino alle 18 di sabato 21 dicembre, salvo proroghe o cessazioni anticipate in base alle prossime allerte meteo emanate dal centro funzionale regionale”.