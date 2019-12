Maltempo Toscana: vasti allagamenti nell’empolese, bimbi evacuati da un asilo

Allagamenti diffusi nell’Empolese Valdelsa e anche in Mugello, in provincia di Firenze, a causa del Maltempo. A Empoli, dove sono caduti 36 millimetri di pioggia in due ore, secondo i dati del Cfr Toscana, si registrano problemi nel quartiere di Avane e nella parte ovest della citta’, gia’ allagate lo scorso 17 novembre quando il sistema fognario non resse le piogge copiose e la piena dell’Arno. Situazione difficile anche a Capraia e Limite (Firenze) dove i bambini di un asilo nido e di una scuola dell’infanzia sono stati fatti uscire in anticipo perche’ attorno al loro plesso si era formato un copioso allagamento, poi rientrato. Problemi di acqua alta anche nelle campagne di Vinci (Firenze) e in alcune frazioni di Cerreto Guidi (Firenze) come Stabbia, Gavena e Pieve a Ripoli. Massimo Fratini, delegato alla Protezione civile della Citta’ metropolitana di Firenze invita i cittadini a non “attraversare le aree allagate anche se apparentemente con poca acqua”.