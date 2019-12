Maltempo, tragedia sfiorata per il forte vento a Reggio Calabria: camion si ribalta dentro il mercatino [FOTO]

Tragedia sfiorata stamattina al mercatino popolare di Reggio Calabria, che si svolte come da tradizione a Botteghelle, nella zona Sud della città. A causa del forte vento, un camion si è ribaltato per l’effetto-vela determinato dal tendone. Si è sfiorata una strage: sul posto erano presenti centinaia di persone, ma fortunatamente non ci sono feriti.