Maltempo Umbria: smottamenti e disagi alla viabilità, aperto il presidio territoriale della Protezione civile

Il maltempo sta causando problemi in gran parte dell’Umbria oggi, dove si segnalano piccoli allagamenti, smottamenti, alberi e rami pericolanti. Il Comune di Spoleto segnala disagi alla viabilità della strada comunale per Pincano, a causa di alcuni smottamenti in evoluzione e l’inagibilità di alcuni guadi torrentizi in località Testaccio e Napoletto. Chiuso e già riaperto il sottopasso di Baiano. Sono stati già avviati interventi di ripristino della rete di energia elettrica nella zona di Ocenelli, così come la rimozione di alcuni rami pericolanti. Il Comune “raccomanda ai cittadini di limitare al massimo gli spostamenti, specie in zona sud del territorio comunale, che appare la più esposta alle condizioni meteorologiche avverse, di porre attenzione nel percorrere guadi e sottopassi, di eliminare oggetti/elementi che possono essere portati via dal vento (che è previsto forte) e di segnalare prontamente situazioni di pericolo“.

La Protezione civile comunica di aver attivato fin dalla mezzanotte di sabato 21 dicembre il Presidio territoriale, coinvolgendo anche il Sistema comunale delle associazioni di volontariato di protezione civile. La sede quindi in via dei Tessili 15 rimane aperta per tutta la durata dell’allerta meteo (“arancione”, come nel resto della regione) e può essere contattata al numero 0743/222450.