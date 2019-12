Maltempo Veneto: stato di attenzione per rischio di neve a bassa quota

Una perturbazione in arrivo sul Veneto potrebbe portare nevicate anche a bassa quota, pur se di lieve entita’, tra le giornate di domani, giovedi’ 12, e di venerdi’ 13 dicembre. Alla luce di questa situazione meteorologica, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha diramato lo stato di attenzione per nevicate a bassa quota, da domani alla serata di dopodomani, per la pianura, le zone collinari, la Val Belluna, il Feltrino e l’Alpago. Le previsioni indicano per domani, giovedi’ 12, tra la mattina e il primo pomeriggio, probabili deboli precipitazioni nevose fino a fondovalle; in pianura sara’ piu’ probabile pioggia verso la costa e neve o pioggia mista a neve verso le zone piu’ interne. Gli eventuali accumuli saranno al piu’ di pochi centimetri. Tra la mattinata e il pomeriggio di venerdi’ 13 dicembre sara’ probabile neve fino a bassa quota, con un rischio minore di neve in pianura.