Maltempo Venezia, allerta acqua alta: domani attesi 130cm

Per domani, a Venezia, sono previsti 130 cm di acqua alta alle ore 7.35. Lo fa sapere Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile – Direzione Polizia locale del Comune di Venezia comunicando che oggi la marea ha raggiunto a Venezia 120 cm alle ore 7.30; stesso valore è stato raggiunto a Burano mentre il livello ha toccato i 119 cm alle bocche di porto e 113 cm a Chioggia.

Un’alta marea di 120 cm comporta un allagamento della città di circa 28%. Il Centro Maree fa presente che un improvviso guasto tecnico agli apparati di comunicazione del sistema di allertamento Alta Marea posizionati sul campanile di San Francesco della Vigna, ha impedito l’attivazione delle sirene di Murano e Burano. La popolazione è stata avvisata attivando tutti i canali informativi (sms, Canali Telegram, email, segreteria telefonica, …) e con l’ausilio dei Volontari della Protezione Civile. Fin dalle prime ore del mattino sono in corso delle verifiche tecniche per cercare di ripristinare quanto prima il sistema di allertamento. Per domani domenica 22 dicembre sono previsti 130 cm alle ore 7.35.

La previsione di queste maree, osserva il Centro Previsioni, “è legata al passaggio di alcuni fronti perturbativi che stanno provocando un notevole abbassamento della pressione atmosferica associato a venti di scirocco lungo l’Adriatico. Arpa Veneto infatti ha emesso una segnalazione meteo nella quale si legge: ‘Tra venerdì pomeriggio e sabato mattina tempo perturbato con precipitazioni più consistenti su zone centro-settentrionali, a tratti anche intense venerdì sera. (…) Venti tesi a tratti forti sciroccali sulle zone costiere, in alta quota venti forti sudoccidentali, fino alle prime ore di sabato”’.

Gli eventi dovrebbero essere molto limitati nella durata temporale, lasciando la città generalmente percorribile senza particolari disagi, per il resto della giornata. Nei primi giorni della settimana, sempre nelle prime ore del mattino, si potrebbero verificare alcuni episodi di maree, legati al fenomeno della sessa generata tra sabato e domenica. Vista la marcata variabilità della configurazione meteorologica il Centro Maree invita a mantenersi aggiornati usando anche i due canali Telegram sperimentali, collegandosi al sito del Comune di Venezia www.comune.venezia.it/maree o seguendo i profili Social del Comune di Venezia e del Centro Maree @ICPSMVenezia, consultando la segreteria telefonica al numero 041 2411996 e registrandosi al servizio gratuito di Sms.