Maltempo, forte vento e blackout nel Palermitano: vertice in Prefettura nel Capoluogo, danni e disagi

Si è svolta stamattina una riunione in Prefettura, convocata dal Prefetto Antonella De Miro, in relazione all’ondata di maltempo che ha interessato la provincia di Palermo – in particolare nell’area del Capoluogo – nella quale si sono registrate forti raffiche di vento, con caduta di alberi e pali dell’illuminazione pubblica e dei servizi telefonici. All’incontro hanno preso parte rappresentanti della Questura, del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, dell’Anas e dell’Enel. Allo stato non si segnalano danni a persone o aree isolate. Nel corso della riunione, finalizzata ad una ricognizione della situazione, è emerso che la principale criticità ha riguardato l’interruzione di energia elettrica nella zona di Piano dei Geli in frazione San Martino delle Scale, dove è in corso, da ore, l’opera di ripristino del servizio a cura di personale dell’Enel, con il supporto dei Vigili del Fuoco, dell’Arma dei Carabinieri e, per la viabilità lungo la S.P. 57, in raccordo con il Comune di Monreale. È in corso anche l’intervento di Telecom nel Comune di Contessa Entellina, per il ripristino di alcuni pali danneggiati. Non si segnalano particolari emergenze viarie, fatta eccezione per la S.S. 624 (Palermo-Sciacca), in relazione alla quale è in corso un intervento dell’Anas.