Maltempo e vento forte nell’area flegrea: caduti alberi e cartelloni a Pozzuoli

Forti raffiche di vento si sono registrate nelle scorse ore nell’intera area flegrea: caduti alberi d’alto fusto e numerosi cartelloni pubblicitari.

Situazione critica a Pozzuoli alta dove un albero è stato sradicato dal forte vento e si è abbattuto sulla rampa di accesso dell’ASL Napoli: distrutta un auto parcheggiata ed interdetto il passaggio veicolare e pedonale.

Alberi crollati anche sulla statale Domitiana, in via Campi Flegrei, e nei viali del quartiere di Monterusciello.

Criticità anche a Quarto per i cartelloni caduti lungo via Campana e corso Italia.