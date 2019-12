Maltempo Vicenza, fine della nevicata: “Il piano neve resta operativo”

La nevicata che questa mattina ha imbiancato la città, è cessata nel primo pomeriggio, trasformandosi in pioggia e lasciando modesti accumuli al suolo. Per evitare che stanotte, con il calare delle temperature, si formino lastre di ghiaccio, prosegue in ogni caso l’attività di salatura di strade, marciapiedi e zone sensibili, secondo quanto previsto dal piano neve del Comune di Vicenza.

Per salare i punti critici e la viabilità principale sono attualmente operativi nove mezzi spargisale di Aim Amcps, mentre 13 terzisti dotati di mezzi spazzaneve stati preallertati perché siano pronti ad intervenire nel caso, al momento non previsto, di una nuova nevicata con accumuli superiori ai 5 centimetri.

Prosegue anche il lavoro di spargimento manuale del sale, svolto attualmente da 15 operatori di Aim Ambiente agli ingressi delle scuole, ma anche lungo i marciapiedi davanti ai principali uffici pubblici, ai musei e in piazza dei Signori. Anche domani mattina, a partire dalle 6, sarà eseguita una salatura in prossimità delle scuole. Nessuna criticità è stata rilevata dalla polizia locale lungo le strade.