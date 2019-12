Manovra: 3 opzioni, rinvio a luglio o al 2021, o taglio a sugar e plastic

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, ci sarebbero al momento tre opzioni sul tavolo di Palazzo Chigi per trovare la quadra sulla manovra. Si starebbe ragionando sia sull’ipotesi di rinviare a luglio sugar e plastic tax, ma anche sulla possibilità farle slittare ancor più avanti, ovvero a gennaio 2021.

Sul tavolo ci sarebbe inoltre l’opzione di ridurre a 40 centesimi -dall’euro iniziale poi sceso a 50 centesimi- la tassa sulla plastica e dimezzare la sugar tax. Si stanno facendo tutte le verifiche del caso per valutare il gettito e le ripercussioni sulla manovra. La soluzione non sarebbe lontana, riferiscono le stesse fonti, e non è esclusa una conferenza stampa in caso di accordo.