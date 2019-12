Manovra: Fratoianni, ‘su cannabis ennesimo atto ipocrisia’

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Siamo di fronte all’ennesimo atto di ipocrisia di un pezzo della classe politica di questo Paese. Oggi al Senato la maggioranza ha provato a cambiare la norma di Salvini che demonizza la canapa light e la presidente Casellati ha giudicato inammissibile l’emendamento. Mentre l’opposizione (ovviamente…) ha buttato tutto in caciara, con le solite chiacchiere ideologiche e ipocrite”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu.

‘Sono gli stessi che dicono agli altri come devono comportarsi nelle relazioni sentimentali, salvo poi nel loro privato fare quello che gli pare. Sono gli stessi – prosegue il parlamentare di Leu – che dichiarano lotta alla droga di qualunque tipo, ma sono sicuro che eviterebbero di sottoporsi a qualunque tipo di test antidroga…”

‘Noi siamo per la legalizzazione della canap – conclude Fratoianni – non solo di quella light. Per mille ragioni, fra cui una delle più importanti: sottrarremmo alle mafie il controllo su un mercato che frutta per loro miliardi di euro all’anno.”