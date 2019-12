Mars 2020, avanzano i lavori per il completamento del rover della Nasa

Proseguono i lavori per il completamento del rover della Nasa, Mars 2020. La missione europea, nata dalla collaborazione tra Esa e Roscosmos, sarà la prima a inviare sul mondo rosso un rover – Rosalind Franklin – equipaggiato con un trapano made in Italy, progettato da Leonardo. Lo strumento sarà in grado di prelevare campioni del suolo fino a due metri di profondità, dove potrebbero trovarsi tracce di una vita passata che nel sottosuolo è riuscita a sopravvivere alle radiazioni.