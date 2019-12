Spazio: Mato Grosso visto dal satellite Copernicus Sentinel-1

L’immagine combina tre immagini radar separate ottenute da Copernicus Sentinel-1, acquisite a circa due anni di distanza, con lo scopo di mostrare i cambiamenti delle coltivazioni e della copertura del suolo nel tempo.

A differenza delle immagini ottenute da satelliti con a bordo strumenti ottici o ‘simili a quelli di una fotocamera’, le immagini acquisite con il radar per immagini vengono interpretate attraverso lo studio dell’intensità del segnale radar riflesso, che è correlato alla rugosità della superficie.

Qui, la prima immagine, del 2 maggio 2015, è evidenziata in blu; la seconda, del 16 marzo 2017, mette in evidenza i cambiamenti, in verde; la terza, del 18 marzo 2019, in rosso. Le aree in grigio mostrano cambiamenti di piccola entità o nulli tra il 2015 ed il 2019.

Ironicamente, Mato Grosso significa ‘grande bosco’ ma, come raffigurano queste colorate forme rettangolari, gran parte della foresta tropicale è stata abbattuta e ceduta all’agricoltura. Mentre questa immagine mostra solo una piccola area, il Mato Grosso è uno dei principali stati del Brasile produttore di bestiame e produttore di colture, con la coltivazione principale che comprende mais, soia e grano.

Tuttavia, sebbene lo stato abbia uno dei più alti tassi storici di deforestazione del Brasile amazzonico, la deforestazione sta rallentando ed il Mato Grosso è oggi ritenuto un leader mondiale nelle soluzioni per il cambiamento climatico.

Come missione radar avanzata, Copernicus Sentinel-1 può acquisire immagini della superficie della Terra attraverso nuvole e pioggia e indipendentemente dal fatto che sia giorno o notte. Questo la rende ideale per il monitoraggio di aree tendenti ad essere coperte da nuvole, come nel caso delle foreste pluviali.