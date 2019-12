Maxi incendio in Cile: evacuazioni a Valparaiso, situazione “complicata dal vento”

Un vasto incendio sta divampando in Cile: almeno 120 case sono state distrutte da un rogo boschivo, che minaccia la località di Valparaiso, e ha costretto ad un’evacuazione di massa degli abitanti. Il ministro cileno dell’Agricoltura ha riferito che la situazione “non è facile” ed è “molto complicata dal vento“.

In via precauzionale è stata interrotta la fornitura di elettricità a oltre 90mila persone. Al momento non si registrano feriti.

Secondo quanto denunciato dal sindaco di Valparaiso, l’incendio avrebbe origine dolosa.