Maxitamponamento in A27, Autostrade: “Nebbia sue carreggiate”

Maxitamponamento stradale sulla A27 Secondo i dati riportati dalle centraline meteo “non si sono verificate le condizioni di umidità e temperature necessarie per la formazione di ghiaccio” in relazione al maxi tamponamento stradale in A27, tra Cadola e Pian di Vedoia, nel bellunese, che ha coinvolto stamane undici veicoli. Lo afferma Autostrade per l’Italia. Si e’ registrato invece, viene rilevato, “un fenomeno localizzato di nebbia.

Sul viadotto è presente la segnaletica di cantiere che prevede una riduzione di carreggiata per la quale vige un limite di velocita’ di 60 Km/h”