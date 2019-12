Medicina, è morto Rossi Bernardi: fu il primo Direttore Scientifico del Policlinico di Milano

Il Policlinico di Milano ricorda in una nota Luigi Rossi Bernardi, figura di spicco della medicina e della ricerca internazionali, scomparso all’età di 87 anni. Nel corso della sua carriera scientifica, costellata di incarichi prestigiosi, fu anche il primo direttore scientifico del Policlinico tra il 1984 e il 1985.

“Rossi Bernardi – commenta Silvano Bosari, attuale direttore scientifico del Policlinico di Milano – è stato un costante modello di riferimento per tanti scienziati, per la sua competenza, passione e professionalità. Il nostro Istituto gli è riconoscente per il grande lavoro che ha impostato durante il suo incarico”.

“Quello avviato da Rossi Bernardi – aggiunge Ezio Belleri, direttore generale del Policlinico di Milano – è stato l’inizio di un percorso che ci ha portato rapidamente a essere riconosciuti come primo Istituto pubblico di ricovero e cura a carattere scientifico d’Italia per quantità e qualità della ricerca prodotta. Gli saremo sempre grati per aver contribuito a renderci ciò che siamo oggi”. Nato a Piacenza nel 1932, Rossi Bernardi si è laureato in Medicina nel 1958 all’Università di Milano, dove ha insegnato Chimica biologica dal 1965. Le sue ricerche scientifiche, condotte tra Italia, Paesi Bassi e Stati Uniti, si sono concentrate sulla fisiologia della respirazione ma anche sulle proprietà chimiche e fisiche dell’emoglobina, una componente fondamentale dei globuli rossi.