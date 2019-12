Medicina, Parkinson: in Sicilia 25mila malati

“A causa di un involontario errore nel corso dei lavori del convegno ‘Quando il gioco si fa duro: strategie terapeutiche e riabilitative del paziente con Parkinson in fase complicata’, che si è svolto a Messina venerdì 29 novembre nella sala Borsa della Camera di Commercio e promosso dal Centro ‘Bonino Pulejo’, con il patrocinio del Comune di Messina, della Camera di Commercio di Messina e dell’Associazione italiana donne medico, all’interno della ‘Giornata nazionale del Parkinson 2019’, si comunica che in Sicilia i malati di Parkinson sono circa 25mila e non 250mila”.

Così, in una nota, gli organizzatori del convegno e l’Ircss ‘Centro Bonino Pulejo’ di Messina.