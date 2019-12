Meningite nel Bergamasco: grave l’operaio 36enne

Gravi le condizioni del 36enne operaio di Villongo (Bergamo), ricoverato d’urgenza in terapia intensiva agli Spedali Civili di Brescia per meningite. L’uomo è in prognosi riservata.

L’uomo è il terzo residente di Villongo che si ammala di meningite: la prima è stata una 19enne, deceduta, e poi una 16enne, salvata dopo il ricovero a Bergamo.