Meningite, bimbo di 3 anni ricoverato in gravi condizioni: profilassi per familiari, amici e compagni d’asilo

Un bambino di 3 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dopo essere stato colpito da meningite batterica. Il piccolo sarebbe stato ricoverato d’urgenza nella notte tra Natale e Santo Stefano. Originario di Villa San Carlo frazione di Valgreghentino, in provincia di Lecco, il bambino è stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale lecchese e quindi trasferito a Bergamo dove gli è stata diagnosticata la meningite. Da qui immediatamente scattata la profilassi per i familiari e gli amici oltre ai sessanta bambini dell’asilo Causa Pia d’Adda.