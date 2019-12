Meningite, bimbo di 3 anni ricoverato al Meyer di Firenze: attivata la profilassi per familiari e compagni d’asilo

Un bambino di 3 anni, versiliese, è ricoverato all’ospedale Meyer di Firenze per un sospetto caso di meningite dove sono in corso accertamenti. Secondo quanto ricostruito, il bambino è stato portato dai genitori ieri sera all’Ospedale Versilia a seguito di malesseri. Poi, dopo prime valutazioni dei medici, è stato trasferito all’ospedale pediatrico di Firenze. Secondo quanto già ipotizzato all’Ospedale Versilia dovrebbe trattarsi di meningite di tipo B, come si apprende da fonti sanitarie, in attesa di conferme ulteriori. Il bambino è in prognosi riservata e le sue condizioni sono stabili. Lo si apprende dallo stesso ospedale Meyer.

Intanto, nel territorio comunale di Viareggio, dove il bimbo abita con la famiglia, è scattata la profilassi sia per i familiari sia, anche, per circa 70-75 bambini dell’asilo da lui frequentato, più tutti i loro genitori, il personale della scuola e il personale dell’ospedale venuto a contatto con il bambino per i primi accertamenti medico-sanitari prima del trasferimento a Firenze.