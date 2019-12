Meningite, un altro caso sospetto nello stesso comune della ragazza morta qualche giorna fa

Una studentessa di 16 anni residente a Villongo è stata ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per una sepsi. Le cause dell’infezione non sono chiare e i medici bergamaschi stanno studiando il caso. La giovane è stata ricoverata mercoledì sera ed entro questo pomeriggio saranno noti gli esami in modo da chiarire l’origine dell’infezione che potrebbe essere causata dal meningococco C, lo stesso batterio che ha ucciso Veronica Cadei, 19 anni, residente a Villongo. La sedicenne frequenta la seconda superiore in una scuola di Sarnico, dove oggi l’Ats ha organizzato un incontro formativo con i genitori e i compagni di classe. Intanto l’Ats ha contattato i sindaci di Villongo e Sarnico avviando in via precauzionale le profilassi tra familiari e compagni di scuola della giovane ricoverata.