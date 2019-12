Mercantile incagliato in Sardegna: condizioni meteo avverse, il recupero si complica

Il mercantile “Cdry Blue“, incagliatosi in Sardegna lo scorso 21 dicembre, resterà ancora bloccato per qualche giorno: le condizioni meteo avverse non hanno consentito ai tecnici della società specializzata olandese, incaricata dall’armatore delle operazioni di recupero, di salire sul cargo.

La guardia costiera, nei sopralluoghi dei giorni scorsi, ha confermato di non avere rilevato tracce di idrocarburi in mare.

In ogni caso, un mezzo antinquinamento della società specializzata Castalia, incaricata dal ministero dell’Ambiente, è pronta a intervenire.

La “Cdry Blue”, lunga 108 metri e larga 18, stazza lorda 5.600 tonnellate, è un mercantile iscritto al compartimento di Napoli e costruito nel 2010. Il cargo era diretto da Cagliari verso Alicante, in Spagna.