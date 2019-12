Mercantile incagliato in Sardegna: al via le operazioni di rimozione

E’ stato elaborato e varato il piano di disincaglio del Dcry Blue, il mercantile italiano finito sabato scorso sugli scogli a Sant’Antioco, in Sardegna: il progetto è stato messo a punto dal sindaco, dall’armatore e dai rappresentanti della società Smit Salvage, specializzata nel recupero di imbarcazioni.

Sono attesi già nella serata di domani diversi tir in arrivo da Genova che inizieranno a portare le prime attrezzature. Successivamente arriveranno un rimorchiatore d’appoggio e alcuni elicotteri. Il clou delle operazioni dovrebbe avere luogo nel fine settimana.

Oggi è stato effettuato via terra il controllo della nave e mentre un elicottero in forza alla quarta sezione elicotteri della Guardia Costiera di Decimomannu ha effettuato un sorvolo per monitorare l’eventuale sversamento in mare di sostanze inquinanti non rilevando la presenza di tracce evidenti di idrocarburi. Le attuali condizioni meteo marine particolarmente avverse non consentono al momento di effettuare un intervento diretto a bordo del mercantile.