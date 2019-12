Mercantile incagliato in Sardegna: recuperata scatola nera, rilevata macchia oleosa

Il miglioramento della situazione meteo ha consentito il recupero del Vdr (voyage data recorder), la “scatola nera“, sul mercantile Cdry Blue, incagliato a Sant’Antioco, in Sardegna: grazie al dispositivo si potranno ricostruire gli eventi che hanno portato il cargo a finire sugli scogli.

Oggi si terrà una nuova riunione nella sede della capitaneria di porto di Cagliari per l’analisi delle informazioni raccolte e la valutazione delle prossime azioni: in caso di condizioni meteo favorevoli, le operazioni di disincaglio potrebbero iniziare nei prossimi giorni.

Gli uomini della Capitaneria di Porto, del mezzo antinquinamento e della compagnia olandese Smit Salvage, specializzata nel recupero di imbarcazioni in difficoltà, hanno proseguito il monitoraggio dell’imbarcazione e dell’area di mare interessata: è stata riscontrata la presenza di una macchia oleosa vicino allo scafo.

Prima del recupero, il mercantile dovrà essere svuotato del gasolio: in un primo momento si era parlato di almeno 8mila litri di combustibile contenuti nei serbatoi.

La “Cdry Blue”, lunga 108 metri e larga 18, stazza lorda 5.600 tonnellate, è un mercantile iscritto al compartimento di Napoli e costruito nel 2010. Il cargo era diretto da Cagliari ad Alicante, in Spagna.