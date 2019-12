Mercantile incagliato in Sardegna: svuotamento dei serbatoi prima del recupero

Ieri, nel terzo incontro tecnico tenutosi in capitaneria di porto a Cagliari, è stato deciso che, in riferimento al recupero del cargo Cdry Blue incagliato sulla costa di Sant’Antioco, si procederà a svuotare i serbatoi prima della rimozione della nave.

I responsabili della Smit Salvage – incaricata dall’armatore per le operazioni di messa in sicurezza e rimozione della nave – hanno esposto i risultati dalle ispezioni a bordo e poi hanno assunto l’impegno a presentare un piano di intervento che sarà valutato nel più breve tempo possibile dall’autorità marittima. In seguito verrà elaborato e presentato un piano per la rimozione del cargo.

Il naufragio della “Cdry Blue”, con 12 persone a bordo, era avvenuto il 22 dicembre. L’equipaggio era stato tratto in salvo dalla guardia costiera. La nave era diretta da Cagliari ad Alicante, in Spagna.