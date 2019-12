Meteo Aeronautica Militare: le Previsioni dalla Vigilia di Natale a Domenica 29 Dicembre

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per domani e per i prossimi giorni.

Domani al Nord addensamenti compatti sull’arco alpino con associati deboli rovesci in attenuazione pomeridiana. I fenomeni risulteranno a carattere nevoso generalmente al di sopra dei 1800 m sulle Alpi occidentali ed oltre i 1500 m su quelle orientali. Sul resto del settentrione iniziale nuvolosita’ medio-alta seguita da ampie schiarite pomeridiane. Centro e Sardegna: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, ad eccezione di addensamenti compatti sparsi su Sardegna, Toscana ed Umbria per l’intero periodo. Sud e Sicilia: prevalenza di cielo sereno su tutto il sud, salvo annuvolamenti più consistenti su Sicilia tirrenica e Calabria meridionale, con associati rovesci sparsi ed occasionali temporali in attenuazione nel pomeriggio. Dalla sera aumento della copertura nuvolosa anche sulle restanti aree tirreniche. Temperature: minime in rialzo su Alpi e prealpi occidentali, stazionarie su restanti aree montuose settentrionali, pianura emiliana e sardegna, in calo altrove; massime in aumento su Alpi e prealpi centroccidentali, appennino tosco-emiliano, isole maggiori, calabria meridionale e coste adriatiche pugliesi, in diminuzione su pianura veneto-friulana, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata tirrenica e Calabria centrosettentrionale, senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Venti: moderati nordoccidentali su isole maggiori e Calabria, con rinforzi su Sardegna orientale, Sicilia tirrenica e Calabria meridionale; moderati da nord su Basilicata e Puglia, con rinforzi sull’area centromeridionale di quest’ultima regione; da moderati a temporaneamente forti di foehn sulle Alpi; da deboli a moderati occidentali su pianura padana e coste toscane; deboli variabili sul resto del paese. Mari: da agitato a molto agitato lo ionio; da molto mossi ad agitati lo stretto di Sicilia, il Tirreno, il mare e canale di Sardegna e l’adriatico meridionale; da mossi a molto mossi i restanti bacini.

Mercoledì 25/12/19: Nord: tempo stabile e soleggiato su tutto il settentrione, salvo nubi compatte sui rilievi di confine, con isolati rovesci relegati alle Alpi del Trentino-Alto Adige, a carattere nevoso al mattino generalmente oltre i 1700 metri. Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata, ad eccezione di locali foschie dense e nebbie nelle valli al mattino. Sud e Sicilia: nubi compatte su aree tirreniche di Calabria e Sicilia, con associati rovesci sparsi ed occasionali temporali; locali schiarite pomeridiane. Sul resto del sud condizioni di tempo stabile e soleggiato, salvo locali annuvolamenti piu’ consistenti al mattino sulla Puglia meridionale. Temperature: minime in lieve calo sulle alpi occidentali, in generale aumento altrove, piu’ marcato su isole maggiori e Calabria; massime in diminuzione lungo l’arco alpino e sul basso Piemonte, senza variazioni di rilievo o al piu’ in lieve rialzo altrove. Venti: da moderati a forti settentrionali sulla Puglia, con rinforzi sull’area meridionale; moderati da ovest sulla sardegna, con rinforzi sulle bocche di Bonifacio; da deboli a moderati di foehn sulle Alpi; da deboli a moderati occidentali sulla Pianura padana; da deboli a moderati variabili sul resto del paese, in rotazione da nord sulla Basilicata. Mari: da molto mossi a localmente agitati lo stretto di Sicilia e lo Ionio ma con attenuazione del moto ondoso durante la giornata; mosso l’Adriatico; da mossi a molto mossi i restanti mari.

Giovedì 26/12/19: annuvolamenti compatti lungo le aree costiere adriatiche centromeridionali con occasionali rovesci al mattino. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità con ampi sprazzi di sereno.Sul resto del paese tempo stabile e soleggiato, salvo nubi più consistenti lungo l’arco alpino, su Sicilia orientale e Calabria meridionale.

Venerdì 27/12/19: graduale aumento della copertura nuvolosa al nord-est, sul restante arco alpino ed al centro, con precipitazioni diffuse dal pomeriggio dapprima sulle relative aree settentrionali e dalla sera sulle regioni centrali peninsulari.I fenomeni risulteranno localmente più intensi sulle alpi centroccidentali e dalla sera su Romagna, Marche settentrionali e restanti aree appenniniche centrali. Quota neve generalmente oltre i 1500 metri, in calo fino a 1000 metri dal pomeriggio sulle aree alpine di Lombardia e Trentino-Alto Adige.al sud cielo sereno o poco nuvoloso poi parzialmente nuvoloso dalla sera.

Sabato 28/12/19 e domenica 29/12/19: molte nubi al centro-sud con rovesci sparsi su aree adriatiche e Sardegna, piu’ diffusi su quelle tirreniche ma in generale attenuazione serale con ampie schiarite. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso, ad eccezione degli ultimi rovesci sparsi al mattino sulla Romagna. Nella giornata di domenica condizioni di tempo stabile su tutto il paese, con cielo generalmente poco nuvoloso, salvo il transito di velature nel corso della giornata.