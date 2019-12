Meteo Aeronautica Militare: le Previsioni fino al 28 dicembre 2019

Il bollettino del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare: le previsioni meteo per oggi, domani e prossimi giorni.

Oggi al Nord: cielo molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse, localmente anche temporalesche, più abbondanti su Lombardia meridionale, Liguria di Levante, Emilia e basso Veneto, nevose intorno ai 1300-1500 metri sul settore alpino; ampie schiarite dal mattino ed il cielo che sarà poco nuvoloso ad iniziare dal Piemonte, la Liguria, l’Emilia e la Lombardia settore ovest, con le aperture che si estenderanno a tutto il nord-est nel corso del pomeriggio; molto nuvoloso o coperto sulla valle d’aosta per l’intero periodo con piogge diffuse ed a carattere nevoso. Centro e Sardegna: cielo molto o coperto su tutte le regioni con fenomeni diffusi che potrebbero risultare anche temporaleschi, intensi tra la notte ed il primo mattino sulla Sardegna, la Toscana, l’Umbria ed il Lazio; le precipitazioni interesseranno anche le Marche e l’Abruzzo, più frequenti ed abbondanti sulle zone interne; graduale miglioramento in mattinata con attenuazione della nuvolosità che diverrà irregolare, con aperture lungo i settori costieri tirrenici e Sardegna orientale, mentre le precipitazioni continueranno ad interessare fino a sera in forma localizzata la Sardegna occidentale e le zone più interne ed appenniniche. Sud e Sicilia: nuvolosità compatta ed estesa su tutte le regioni con precipitazioni diffuse, più intense ed abbondanti su Campania, settori ovest di Molise e Basilicata, calabria tirrenica e Sicilia occidentale con i fenomeni che potranno risultare anche temporaleschi; graduale generale attenuazione della copertura nuvolosa al pomeriggio sui settori adriatici e sull’isola con residui fenomeni su quest’ultima regione; i fenomeni insisteranno fino a sera sui settori tirrenici di Campania, Calabria, Sicilia e sulla Basilicata settore ovest. Temperature: massime in lieve aumento al nord ed al sud, in calo al centro; minime in aumento al sud, in calo sul resto d’Italia.

Domani al Nord: molte nubi compatte sulla catena alpina con nevicate associate oltre i 1200 metri, in riduzione dalle ore serali; cielo sereno o temporaneamente velato altrove. Centro e Sardegna: addensamenti consistenti attesi al mattino sulla sardegna con deboli rovesci attesi nelle relative zone interne, ma in graduale esaurimento dal pomeriggio. Bel tempo sulle regioni peninsulari, a parte qualche innocuo annuvolamento mattutino che interessera’ i rilievi appenninici e le coste laziali. Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso su Calabria tirrenica e Sicilia nordorientale con associati rovesci e temporali persistenti; sul resto del meridione nuvolosità irregolare, a tratti compatta con deboli rovesci su bassa Campania, Basilicata tirrenica e coste adriatiche, in attenuazione dalla serata. Temperature: minime in sensibile diminuzione al centro-sud, in diminuzione meno sensibile sulle aree alpine occidentali e in pianura padana, generalmente stazionarie altrove; massime in diminuzione sulle regioni ioniche e sul Friuli-Venezia Giulia, stazionarie o in lieve diminuzione altrove.

Martedì 24/12/19, al Nord: addensamenti compatti lungo le aree alpine centroccidentali, con nevicate oltre i 1500 metri; bel tempo sul resto del nord. Centro e Sardegna: bel tempo su tutto il centro. Sud e Sicilia: locali addensamenti compatti su Sicilia e bassa Calabria tirreniche, cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del meridione. Temperature: minime in aumento sulle aree alpine e prealpine occidentali e su quelle appenniniche settentrionali, in diminuzione in pianura padana, al centro-sud peninsulare e Sicilia, stazionarie altrove; massime in aumento su alpi e prealpi centroccidentali, appennino centrosettentrionale, sulle due isole maggiori e sulla Calabria meridionale, stazionarie o in lieve diminuzione altrove.

Mercoledì 25/12/19: addensamenti compatti su Sicilia e Calabria tirreniche, con piogge o rovesci sparsi; bel tempo sul resto del Paese.

Giovedì 26/12/19: al mattino nubi basse su Liguria, alta Toscana, pianura padana ed aree costiere tirreniche centromeridionali, con qualche isolato debole piovasco; velato sul resto del centro-sud e bel tempo sul resto del Paese. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità compatta sul resto del nord e sulle regioni tirreniche peninsulari, con ancora deboli locali fenomeni, e cielo velato sul resto Paese.

Venerdì 27/12/19 e sabato 28/12/19. Venerdì: addensamenti compatti sui rilievi alpini confinali con nevicate diffuse; cielo da parzialmente a molto nuvoloso al centro-sud, con rovesci o temporali sparsi; bel tempo sul resto del nord. Dalla tarda serata tendenza a diradamento della nuvolosità sulle regioni centrali, in estensione al mattino di sabato anche alle regioni meridionali tirreniche peninsulari.