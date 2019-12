Meteo Belluno, analisi di Novembre 2019: mese di forti piogge, maltempo record degli ultimi 25 anni

Le precipitazioni totali mensili sono state straordinariamente abbondanti, con il transito di 8 intense perturbazioni. Ovunque sono caduti fra 400 e 800 mm di pioggia, con massimi fra 800 e 900 mm a Valpore, in Cansiglio e a Soffranco, vale a dire il triplo o il quadruplo di quanto climatologicamente atteso. Fra le 16 località campione, ben 10 hanno fatto registrare il massimo di piovosità dalla metà degli anni ’80, ovvero da quando sono iniziate le misurazioni della rete regionale; nelle altre 6 località (tutte nelle Dolomiti) resiste il primato del novembre 2002, anch’esso piovosissimo. Per la città capoluogo, di cui si dispone di una serie storica di 140 anni, si tratta del mese più piovoso in assoluto (502 mm) avendo superando anche il lontano settembre del 1882, quando si ebbe una delle più disastrose alluvioni in provincia di Belluno. La frequenza delle piogge è stata elevatissima, con 18-20 giorni piovosi, a fronte degli 8-9 normali (più del doppio). La neve è caduta abbondante e ripetutamente in quota e talora anche nelle valli sopra i 1000-1200 m. Già a metà mese a 2000-2200 m sulle Dolomiti si avevano altezze del manto nevoso fra 100 e 160 cm, come mai accaduto (a metà novembre) da quando esiste la rete regionale (ultimi 35 anni). Il bilancio pluviometrico da inizio anno mostra ovviamente un incremento dei surplus accumulati nel primo semestre, ora compresi ora fra il 34% di Cortina e San Martino d’Alpago ed il 58% di Caprile.

Eventi o fenomeni particolari da ricordare di questo mese: Giorno 3: nelle 24 ore a Soffranco di Longarone cadono 115 mm di pioggia, a Valpore (alta valle di Seren) 96 e a Sant’Antonio di Tortal 95 mm

Giorni 8 e 9: a Valpore cadono in circa 36 ore 132 mm di pioggia, a Feltre 90 e a Quero 83 mm. A 2000 m cadono 35-50 cm di neve fresca (43 ad Arabba)

Giorni 11, 12 e 13: in circa 48 ore cadono 106 mm di pioggia in Cansiglio, 105 a Valpore, 99 a Sappada, mentre a 2000 m cadono fra 50 e 70 cm di neve fresca (63 cm ad Arabba). In questa fase di maltempo lo scirocco soffia intenso in quota, con raffiche di 145 km/h sul Monte Cesen, 95 a Passo Pordoi, 93 a Col Indes e 89 a Quero, facendo impennare la temperatura nei fondovalle prealpini da 6-7°C a 12- 13°C in circa 1 ora nella tarda serata del 12, in concomitanza con la straordinaria acqua alta e la mareggiata nella Laguna di Venezia