Meteo, la prima NEVE della stagione in Pianura Padana: temperature sottozero in pieno giorno, imbiancate anche le coste di Veneto e Romagna [FOTO e VIDEO]

Meteo – Nevica in Pianura Padana oggi, 12 dicembre, e come previsto da MeteoWeb, i fiocchi si sono spinti fin sulle coste del Veneto e dell’Emilia Romagna.

Tante le località in cui le temperature in pieno giorno sono ancora ferme a 0/+1°C: in Emilia Romagna, Ferrara, Bologna, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Calderara di Reno, Molinella, Vergato, Bondeno, Mesola, Codigoro, Comacchio, Lagosanto, Portomaggiore, Ostellato, Jolanda di Savoia, Copparo, Vigarano Mainarda, Sant’Agostino, Mirandola, Albinea, Pontenure, Novi di Modena e molte altre località della regione.

Numerose località in cui le temperature non hanno ancora superato tale soglia anche in Lombardia, soprattutto nelle province di Bergamo, Mantova e Brescia: Rodigo, Goito, Montichiari, Costa Volpino, Esine, Berbenno, Capiago Intimiano, Caiolo, Casto, Gonzaga; e nel Veneto a Rovigo, Chioggia, Peschiera del Garda, Villafranca di Verona, Vigasio, Bardolino, Illasi, Roverchiara, Brugine, Maserà di Padova, Abano Terme, Dolo, Spinea, Stra, Arcugnano, Legnago, Lendinara, Porto Tolle, Porto Viro, Loreo, Rosolina, Bagnoli di Sopra.

Minime diffuse comprese tra -3°C e +1°C in tutta la Pianura Padana quest’oggi. Tra i valori più rilevanti segnaliamo: -3°C a Treviso; -2°C a Spinea, Brugine, Villanova di Camposanpiero; -1°C a Ferrara, Vigarano Mainarda, Bondeno, Venezia, Correggio, Rovigo, Chioggia, Vicenza, Bovolone, Brescia, Lonigo, Arezzo; 0°C a Modena, Parma, Padova, Ravenna, Rimini, Carnate, Peschiera del Garda; +1°C a Bologna, Reggio Emilia, Mantova, Seriate, Faenza, Forlì.

La neve ha imbiancato la Lombardia, soprattutto in provincia di Bergamo, Brescia e Mantova; il Veneto, in provincia di Venezia, Padova, Verona e Vicenza; l’Emilia Romagna, in provincia di Ferrara, Ravenna e Parma; il Trentino. Ovviamente la neve non è mancata in Valle d’Aosta e in quota sul Piemonte, in provincia di Alessandria, Biella e Cuneo.

Nella gallery scorrevole in alto e nei video di seguito, le immagini che testimoniano l’arrivo della neve in Pianura Padana.

Ma questo è solo il primo round: già domani, la “Tempesta di Santa Lucia” porterà di nuove nevicate in pianura, ma anche forti venti e piogge torrenziali. Per monitorare la situazione in tempo reale, segnaliamo le migliori pagine del nowcasting: