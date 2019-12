Meteo, violenta tempesta invernale negli USA: venti estremi, forti nevicate e ghiaccio. Morti e feriti [FOTO]

Il maltempo ha creato molte difficoltà agli americani in viaggio per il Ringraziamento nel corso del weekend a causa di una pericolosa tempesta in movimento verso est che ha scaricato tanta neve, pioggia congelantesi, ghiaccio e forti venti. Il maltempo ha anche interrotto la fornitura di energia elettrica sugli Stati Uniti centrali e nordorientali nel corso del weekend.

Stati Uniti centrali

9 persone sono morte e altre 3 sono in gravi condizioni dopo che un aereo si è schiantato poco dopo il decollo durante una tempesta di neve a Chamberlain, in South Dakota, nel pomeriggio di domenica 1 dicembre. Chamberlain e gran parte della South Dakota erano sotto allerta per la tempesta invernale e stavano vivendo condizioni quasi di blizzard intorno al momento dell’incidente aereo. Vicino Pierre (South Dakota), sono state osservate raffiche di vento di 66km/h intorno al momento dell’incidente. Il meteo sarà uno dei tanti fattori che gli investigatori terranno in considerazione, riporta Associated Press.

Una delle raffiche più forti riportata in South Dakota è stata osservata a Edgemont con 85km/h. Nenderland, in Colorado, è stata sferzata da raffiche fino all’intensità di uragano di categoria 1, con 151km/h. A Kimbell, in Nebraska, il ghiaccio si congelato di traverso a causa dei forti venti (vedi immagini della gallery scorrevole in alto). La vicina città di Harrisburg ha registrato venti di 95km/h. Sidney, sempre in Nebraska, ha registrato raffiche di 108km/h (dati riportati da AccuWeather).

La neve ha continuato ad accumularsi in alcune aree fino alla fine della tempesta. Numerose strade del Minnesota sono state coperte dalla neve. Duluth (Minnesota) ha stabilito nuovi record giornalieri di precipitazioni e neve con 25mm di pioggia e 37cm di neve. In due giorni, sulla città sono caduti 55cm di neve. Ai piedi delle Montagne Rocciose, Lead (South Dakota) ha ricevuto 76cm di neve con cumuli di 0,9-1,5 metri. Anche la vicina Central City ha ricevuto 76cm di neve. Great Falls (Montana) ha concluso l’autunno meteorologico, che va dall’1 settembre al 30 novembre, con almeno 153cm di neve. Le normali nevicate durante l’autunno meteorologico a Great Falls sono di 34cm.

Mentre la tempesta si spostava verso est, oltre 70.000 residenti di Michigan e Wisconsin sono rimasti senza energia elettrica.

Stati Uniti nordorientali

La tempesta ha anche scaricato forti nevicate su una grande parte degli Stati Uniti nordorientali, provocando grandi difficoltà a quanti erano in viaggio per le festività del Ringraziamento. Un aereo della Delta Air Lines è scivolato fuori pista dopo l’atterraggio al Buffalo Niagara International Airport. Fortunatamente non ci sono stati feriti. “La pioggia congelantesi ha causato strade ghiacciate e insidiose condizioni di viaggio in Pennsylvania e New York. Nel frattempo, condizioni di blizzard continuano a colpire parti di Minnesota, Wisconsin e Michigan”, ha affermato David Samuhel, meteorologo di AccuWeather.

A causa della pioggia congelantesi, nella contea di Garrett, in Maryland, si è verificato un incidente che ha coinvolto 36 veicoli e in cui sono rimaste ferite 9 persone. Anche in Pennsylvania, gli incidenti stradali sono stati numerosi a causa delle condizioni ghiacciate.