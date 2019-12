Meteo Umbria: temperature sotto zero nelle zone appenniniche

In Umbria, nelle zone appenniniche, si registrano temperature sotto zero: Cascia è ancora una volta la città più fredda della regione con una minima di -5°C registrata dalla centralina del Centro funzionale della Protezione civile questa mattina.

A Norcia la temperatura minima è stata di -3,1°C. A Castelluccio rilevati -2,2°C.

A Perugia si sono registrati +4,7°C, a Terni +3,1°C. La colonnina di mercurio rimane sopra lo zero anche a Spoleto con +1,1°C, a Città di Castello +0,2°C, a Gubbio +4,2°C, a Orvieto +3,1°C, a Narni +0,8°C.