Meteo Umbria: termometro sotto zero e tanta neve, -5,7°C a Cascia

Nelle zone appenniniche dell’Umbria la colonnina di mercurio è scesa sotto lo zero: la neve ha imbiancato Castelluccio di Norcia e nuove precipitazioni sono attese domani, in particolare nei settori appenninici settentrionali, a 500-600 metri di quota.

Il Centro funzionale della Protezione civile regionale prevede precipitazioni diffuse anche venerdì: sull’Appennino potrebbero assumere carattere nevoso.

Per quel che riguarda le temperature minime, si sono registrati -5,7°C a Cascia (la città più fredda della regione), -5,4 °C a Forca Canapine, -1,3°C a Castelluccio e -2,6°C a Norcia.

Nelle principali città la colonnina di mercurio ha oscillato tra i +4°C e i +7°C.