Meteo Usa, il maltempo sferza il Paese: 50 milioni in allerta

Dopo aver creato disagi e ritardi agli americani durante il lungo fine settimana del Ringraziamento, il maltempo continua a colpire gli Usa. Sono 50 milioni le persone sotto allerta meteo per tempesta invernale sia nel nordest che su gran parte della costa ovest. Dopo gli oltre 800 voli cancellati e 7.500 in ritardo sino a ieri sera, altri 200 voli sono stati annullati e oltre mille sono in ritardo. In alcune parti del New England sono attesi oltre 30 cm di neve, nello Stato di New York e’ gia’ nevicato abbondantemente ieri e una nuova bufera e’ attesa per oggi. Anche a New York City nel tardo pomeriggio sono attesi neve e ghiaccio.