Meteo, verso la Notte di San Silvestro torna il bel tempo: temperature in aumento, caldo esagerato su Alpi e Appennino

E’ tornato a splendere il sole in tutt’Italia a poche ore dalla Notte di San Silvestro: anche al Sud, dopo il maltempo, il freddo intenso e le nevicate delle scorse ore, splende il sole e in alcune aree fa addirittura caldo. In modo particolare in Calabria abbiamo +18°C a Bovalino, +15°C a Gioiosa Jonica, +14°C a Rosarno e Tropea, +13°C a Reggio Calabria, +11°C a Catanzaro e Crotone, +10°C a Cosenza; in Sicilia abbiamo +14°C a Catania, Noto, Agrigento, Licata e Partinico, +13°C a Palermo e Siracusa; in Puglia +12°C a Taranto, Lecce e Brindisi, +11°C a Bari: sono le tre Regioni in cui fino a ieri faceva più freddo.

Temperature in aumento anche in Sardegna, con +17°C a Carbonia, +16°C a San Gavino, +15°C a Orosei, +14°C a Olbia, Oristano e Capoterra, +13°C a Cagliari; nel Lazio, con +14°C a Latina, +13°C a Terracina, +11°C a Roma e Guidonia; in Liguria con +14°C a Imperia, +13°C a Genova e La Spezia, +12°C a Savona.

Molto caldo sull’Appennino tosco/emiliano, con temperature a doppia cifra oltre i mille metri di altitudine: abbiamo +13°C a Pavullo nel Frignano, Trebbio e Civitella di Romagna, +12°C a Camporella, Monte Romano, Pievepelago, Pavullo e Fellicarolo, +11°C a Frassinoro, +10°C a Canevare di Fanano e Madonna dei Fornelli. Anche in pianura il clima è tornato più mite, con +8°C a Modena e Reggio Emilia, +7°C a Bologna e Parma.

Picchi di +12°C diffusi anche su Alpi e Prealpi di Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Spiccano i +12°C di Arco e gli +11°C di Bergamo. A Cortina d’Ampezzo e Selva di Cadoreabbiamo +10°C!

Eppure quelle di oggi sono, almeno per il Centro/Sud, le temperature più basse dei prossimi giorni: ecco, infatti, la situazione attuale ad 850hPa:

Già domani, nel giorno di Capodanno, Mercoledì 1 Gennaio 2020, farà molto più caldo con temperature in sensibile aumento al punto da avvicinarsi ai +20°C in Sardegna e di superare i +15°C in modo diffuso in tutto il Centro/Sud. Continuerà a fare molto caldo sui rilievi del Nord.

Situazione stazionaria nella giornata di dopodomani, Giovedì 2 Gennaio, seppur con un ulteriore lieve aumento delle temperature al Centro/Sud:

L’escalation del caldo proseguirà Venerdì 3 Gennaio, con temperature massime a ridosso dei +20°C su gran parte del Centro/Sud:

L’anno nuovo inizierà all’insegna del bel tempo in tutto il Paese. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: