Una luminosissima meteora squarcia il cielo del Nord Italia: le immagini da Pinerolo [VIDEO]

Quella di venerdì 27 dicembre è stata una serata che ha regalato emozioni per tutti gli appassionati di astronomia e osservazioni celesti. Come avevamo già segnalato quella sera, una meteora e i satelliti Starlink di Elon Musk hanno dato spettacolo nel cielo notturno del Nord Italia. In particolare, la meteora è stata molto grande e molto luminosa, lasciando dietro di sé una brillante scia. Eloquente il video che trovate in fondo all’articolo. Le immagini arrivano da Pinerolo, comune che fa parte della città metropolitana di Torino, e mostrano la meteora sfrecciare in tutta la sua luminosità, squarciando il buio del cielo.