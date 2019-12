Meteore, esopianeti e grandi missioni: i 10 momenti indimenticabili nell’astronomia e nell’esplorazione spaziale dal 2010 al 2019

Siamo ormai vicini alla fine della seconda decade del XXI secolo, mancando pochi giorni all’inizio del 2020. Nell’ultimo decennio, gli scienziati hanno compiuto scoperte eccezionali per aiutare l’umanità a comprendere i misteri dell’universo e l’esplorazione spaziale ha raggiunto nuovi livelli, con sonde che si sono addentrate nelle profondità del sistema solare più lontano che mai prima d’ora. Mentre questo decennio volge al termine, ecco 10 delle più grandi storie di astronomia e spazio dal 2010 al 2019.

1. La fine dello Space Shuttle

L’8 luglio 2011 ha segnato la fine di un’era quando lo Space Shuttle Atlantis è tornato dal suo viaggio finale nello spazio. È stata l’ultima missione dello Space Shuttle Program, che era iniziato 30 anni prima con il lancio dello Space Shuttle Columbia il 12 aprile del 1981. Ci sono state 135 missioni nello Space Shuttle Program, che è stato utilizzato per contribuire alla costruzione della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e per lanciare satelliti, incluso il famoso telescopio spaziale Hubble.

2. Una grande meteora esplode su Chelyabinsk, in Russia

I residenti di Chelyabinsk, in Russia, si sono svegliati in una calma mattina del 15 febbraio 2013, prima che tutto cambiasse improvvisamente. Una meteora ampia oltre 18 metri ha sfrecciato nel cielo, brillando 30 volte più del sole prima di esplodere nell’atmosfera sopra l’area. L’onda d’urto dell’esplosione ha provocato oltre 1.000 feriti e mandato in frantumi le finestre degli edifici in 6 città vicine. Il paesaggio innevato è stato ricoperto di meteoriti sparsi dopo l’esplosione. Il frammento più grande è stato trovato nel ghiaccio del Chebarkul Lake.

3. Prime foto ravvicinare di Plutone ad opera di New Horizons

Dopo aver viaggiato per miliardi di chilometri, il veicolo New Horizons della NASA è arrivato su Plutone il 14 luglio del 2015, finendo in prima pagina in tutto il mondo. È stato il primo veicolo spaziale a visitare il mondo distante, inviando sulla Terra eccezionali immagini ad alta risoluzione di Plutone e delle sue lune.

4. TRAPPIST-1, un sistema solare con pianeti simili alla Terra

Dalla scoperta dei primi esopianeti negli anni ’90, gli astronomi hanno scoperto quasi 4.000 pianeti all’esterno del sistema solare. Una delle scoperte affascinanti è stata quella del sistema TRAPPIST-1, a circa 40 anni luce dalla Terra. La stella al centro di questo sistema solare è stata scoperta nel 1999, ma il 22 febbraio del 2017, gli astronomi hanno annunciato di aver scoperto 7 pianeti terrestri in orbita intorno ad essa, 3 dei quali situati nella zona abitabile dove potrebbe esistere acqua liquida. Successivamente, gli astronomi hanno annunciato che potrebbe esserci acqua su questi mondi distanti, aprendo alla possibilità dell’esistenza di vita.

5. La Grande Eclissi americana

Un giorno d’estate si è brevemente trasformato in notte per milioni di persone grazie all’ombra della luna. L’eclissi del 21 agosto 2017 è stata la prima eclissi solare totale visibile dagli Stati Uniti dal 1979 e si ritiene che sia l’eclissi più vista della storia. Il percorso della totalità, l’area in cui l’eclissi totale è stata visibile, si estendeva da una costa all’altra, dall’Oregon alla South Carolina. Il resto del continente ha potuto ammirare un’eclissi solare parziale. Poiché solo le aree degli Stati Uniti hanno avuto la possibilità di osservare l’evento, questo è diventato noto come la Grande Eclissi americana.

6. Cassini conduce la sua ultima missione su Saturno

Dopo aver trascorso oltre 10 anni in orbita intorno a Saturno, studiando e fotografando il pianeta, i suoi anelli e le sue lune, la sonda Cassini ha condotto la sua ultima missione. Cassini aveva raggiunto Saturno nel 2004 ed entro il 2016 stava finendo pericolosamente il carburante. L’ultima fase del suo viaggio, chiamata missione “Grand Finale”, ha incluso orbite in cui il veicolo spaziale ha volato direttamente tra Saturno e i suoi anelli. Il 15 settembre del 2017, Cassini è rientrata (volutamente) nell’atmosfera di Saturno, bruciando e diventando tutt’uno con il pianeta che aveva studiato per così tanto tempo.

7. La prima immagine di un buco nero

Da molto tempo si conosce l’esistenza dei buchi neri nell’immensità dello spazio, ma nel 2019, gli astronomi hanno svelato la prima immagine di sempre dei colossi cosmici. L’immagine è stata catturata utilizzando una rete internazionale di radiotelescopi, chiamata Event Horizon Telescope (EHT). L’immagine mostra il buco nero al centro della galassia M87, a circa 55 milioni di anni luce dalla Terra, secondo la NASA.

8. Grandi traguardi su Marte

Nell’ultimo decennio, gli scienziati hanno compiuto grandi scoperte su Marte, incluse le prove del fatto che un tempo, l’acqua liquida fosse abbondante sulla superficie del pianeta. Ma queste scoperte non sarebbero state possibili senza l’aiuto dei robot che hanno esplorato la superficie marziana. I rover gemelli Spirit e Opportunity, atterrati su Marte nel 2004, hanno concluso le loro prolungate missioni rispettivamente nel 2010 e nel 2018, molto più a lungo di quanto pianificato per le loro missioni di 90 giorni. Anche se queste due missioni si sono ormai concluse, nel 2012 ne è iniziata un’altra con l’arrivo del rover Curiosity sul Pianeta Rosso. Inoltre, il lander InSight della NASA è atterrato su Marte il 5 maggio 2018 per indagare sull’attività sismica del Pianeta Rosso, rilevando da allora i primi “Marsquake”.

9. Nuovi record degli astronauti sulla ISS

Questo decennio è stato il primo nella storia in cui c’è stata una presenza umana continua nello spazio con decine di astronauti di diversi Paesi del mondo che hanno preso una momentanea residenza a bordo della ISS. Scott Kelly ha trascorso quasi un anno nello spazio mentre il suo fratello gemello è rimasto sulla Terra. Questo ha aiutato la NASA a studiare gli effetti a lungo termine del viaggio spaziale sul corpo umano. Peggy Whitson ha infranto il record della NASA per aver trascorso più giorni nello spazio di qualunque altro astronauta, totalizzando 665 giorni nel corso dei suoi 3 viaggi nello spazio.

Sulla base degli sforzi e dei progressi compiuti da altre “donne spaziali” che le hanno precedute, Jessica Meir e Christina Koch sono diventate le prime astronaute a compiere una passeggiata spaziale tutta al femminile nel 2019.

10. SpaceX raggiunge grandi obiettivi nel volo spaziale

Nel corso degli ultimi 10 anni, c’è stata una rapida crescita nell’industria del volo spaziale privato, con SpaceX ad indicare la via dopo aver raggiunto obiettivi ambiziosi. Il 25 maggio 2012, SpaceX è diventata la prima compagnia privata a lanciare un veicolo verso la ISS. Hanno puntato anche sulla riutilizzabilità e hanno recuperato e riutilizzato con successo il primo stadio del loro razzo Falcon 9. Il 6 febbraio 2018, SpaceX ha fatto debuttare il Falcon Heavy, il razzo più potente attualmente operativo nel mondo. Hanno iniziato anche lo sviluppo e i test di un razzo ancora più grande, che dovrebbe essere lanciato all’inizio del 2020.