Migranti: barche ‘abbandonate’ al porto di Lampedusa, al via operazioni bonifica

Palermo, 17 dic. (Adnkronos) – Sono state avviate le operazioni di rimozioni di due delle imbarcazioni utilizzate dai migranti per raggiungere Lampedusa e da tempo ‘abbandonate’ nel porto dell’isola. Dopo le ripetute richieste avanzate dal sindaco Totò Martello, che ha sottolineato anche i problemi di carattere ambientale, hanno preso il via le prime operazioni di bonifica.

“Dopo le nostre numerose richieste di intervento, sono finalmente state avviate le operazioni di rimozione delle prime due imbarcazioni utilizzate dai migranti ed ormeggiate all’interno del porto di Lampedusa, dopo essere state poste sotto sequestro – scrive su Facebook il primo cittadino – Si tratta delle stesse barche che nelle scorse settimane, in occasione di forti mareggiate, avevano anche creato problemi ambientali”.

“Abbiamo chiesto a gran voce questo intervento – prosegue il sindaco – e adesso sono arrivate le prime risposte con l’azione di bonifica all’interno dell’area portuale nella quale stazionano le barche sotto sequestro. Continueremo a lavorare affinché si proceda rimuovendo le altre barche sequestrate e per fare in modo che in futuro le imbarcazioni di questo tipo non vengano lasciate nel nostro porto più del tempo necessario”.