La migrazione dei pellicani fa tappa in Israele [FOTO]

Nella gallery sono ritratti numerosi pellicani, sfamati con pesce dagli operatori ittici, in una riserva nella Valle di Hefer, a nord della città israeliana di Tel Aviv. Circa 50mila esemplari fanno tappa nel Paese durante la loro migrazione annuale dai Balcani all’Africa, dove trascorrono l’inverno, per poi tornare in Europa.

Riposano e si nutrono per settimane, causando il caos negli allevamenti di itticoltura: dopo avere cercato a lungo di dissuaderli e allontanarli, gli operatori hanno deciso di “arrendersi” e offrire agli uccelli pasti gratuiti.