Milano: il Codacons sul villaggio di Babbo Natale

Cronaca Milano: era stato presentato come il villaggio di Babbo Natale più grande d’Italia, con elfi e marionette giganti, “un luogo incantato in cui le fiabe presenti vita”. Il 5 dicembre ha aperto al pubblico il villaggio allestito all’ippodromo di San Siro, che si annuncia della grandezza di 30 metri quadrati.

Tuttavia l’amara sorpresa: la gente che è giunta da tutt’italia per il “villaggio irripetibile” è immediatamente riversata alle biglietterie a chiedere il rimborso del biglietto. Dalle lamentele postate sui social si legge: “Non un addobbo, persone che tengono ancora per le decorazioni. Ci mettiamo in coda per la prima attrazione e dopo 2 ore di coda … nulla. Bloccati. Nessuno noto nulla. gente incazzata, bambini che piangevano per il freddo e le ore in coda “e anche” disorganizzato, troppa attesa, poca sicurezza e troppa folla. non ha nulla di sogno di Natale, per noi è stato un incubo “. Tanti i consumatori insoddisfatti, che hanno già creato – dopo un solo giorno dall’apertura – un gruppo facebook che ha già creato i 157 membri,

” Le aspettative creano intorno al villaggio più grande dell’Europa non si sono rivelate veritiere – afferma Marco Maria Donzelli, Presidente del Codacons – le numerose lamentele dei consumatori lo dimostrano .

Ora la società organizzatrice è attiva prontamente a rimediare alle criticità evidenziate e rimborsi chi purtroppo non ha potuto godere dello spettacolo promesso.

Presenteremo una diffusione alla società organizzatrice dell’evento Out of Border Srl affinchè provveda in tal senso “

Così in un Comunicato.